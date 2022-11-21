СК России поделился версиями о причинах пожара на складе цветов в Москве

Пресс-служба Следственного комитета России рассказала о возможных причинах пожара на складе цветов в Москве.

Следователи рассматривают две версии: неисправность электрооборудования или электропроводки, а также ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.

СК возбудил два уголовных дела по этому факту. Первое – за оказание услуг или выполнение работ без соблюдения требований безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц.

Второе дело возбуждено по статье о нарушении требований противопожарной безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.