СК России поделился версиями о причинах пожара на складе цветов в Москве
2022-11-21 21:22
Пресс-служба Следственного комитета России рассказала о возможных причинах пожара на складе цветов в Москве.
Следователи рассматривают две версии: неисправность электрооборудования или электропроводки, а также ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.
СК возбудил два уголовных дела по этому факту. Первое – за оказание услуг или выполнение работ без соблюдения требований безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц.
Второе дело возбуждено по статье о нарушении требований противопожарной безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.
Опубликовано: Светлана Репина
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