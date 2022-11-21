Как сложилась жизнь женщины, которая впервые в мире стала мамой восьми близнецов

Сегодня знаменитая "октомама" Надя Сулейман одна растит 14 детей, из которых 8 близнецов. Все сыновья и дочки рождены с помощью ЭКО.

Сегодня Наде Сулейман 46 лет, и выглядит она, имея 14 детей, великолепно. Однако матери-героине прошлось пройти не мало испытаний, чтобы обеспечить достойную жизнь своему потомству.

Большое семейство растет без отца, потому что все дети родились из пробирки.

Женщина развелась с мужем, потому что не могла забеременеть естественным путем. Позже она решила завести детей с помощью ЭКО. И родила таким способом шестерых.

В 33 года Надя пошла за седьмым малышом, из-за непростительной врачебной ошибки в центре ЭКО ей подсадили в два раза больше эмбрионов, чем было дозволено.

Когда женщина узнала, что ожидает восьмерых малышей, она приняла решение рожать. Все дети выжили. На тот момент в семье уже подрастало потомство в возрасте от 2 до 7 лет.

Надя тут же стала популярной личностью, ее приглашали на съемки, реалити-шоу, фотосессии. Какое-то время она жила на заработанные таким способом деньги и на детские пособия.

Малышей помогала растить бабушка. Но деньги скоро закончились, популярность утихла. Чтобы выжить с таким семейством Надя подалась сначала в стриптизерши, потом - в порнобизнес.

Она сделала пластику груди и живота, заметно улучшив свою внешность, и стала получать неплохие деньги.

Женщину осуждали со всех сторон, обвиняли в безответственности и незаконном получении детских пособий. Потом умерла единственная опора - мать, тяжело заболел отец.

Работа порноактрисой вызывала тяжелую депрессию. Надя увлеклась алкоголем, принимала антидепрессанты. Был момент, когда женщина возненавидела свою жизнь и всех детей.

Она даже называла их своей самой большой ошибкой.

Из интервью "октомамы":

«Если бы я не остановилась, то точно умерла. В один момент мне просто опротивела такая жизнь и я решила во что бы то ни стало вернуться в строй и стать примерной мамой»

Надя нашла в себе силы бросить грязную работу и вернуться к нормальной жизни.

Сегодня она трудится в центре психологической поддержки, помогая людям с тяжелыми зависимостями и мамам в послеродовых депрессиях.

Женщина сменила имя, чтобы покончить с прошлым, очень любит детей, которые отвечают ей взаимностью.

Мать-героиня не пытается найти своим детям отца, не желая видеть рядом с ними чужого человека. Она не хочет тратить время на мужчин и живет только ради детей.

Превратившись из порочной Нади в порядочную и примерную Натали, "октомама" работает без выходных и всю себя отдает сыновьям и дочкам.