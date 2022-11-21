Карчаа: украинские обстрелы Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой
2022-11-21 21:29
Советник главы «Роснергоатома» Ренат Карча заявил, что обстрелы бойцами ВСУ территории ЗАЭС в Энергодаре грозят человечеству новой ядерной катастрофой.
21 ноября советник генерального директора концерна «Роснергоатом» Ренат Карчаа в эфире «Первого канала» рассказал о том, что из-за непрекращающихся обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС и прилегающей к ней территории может произойти радиационная катастрофа.
Карчаа пояснил, что ВСУ своими ударами обрывают ЛЭП, а также повредили дизель-генерацию, что создают значительные проблемы в процессе расхолаживания двигателя, нарушение которого «может привести к перегреву реактора и дальше уже – катастрофа», которая коснётся жителей всего континента.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Карчаа: украинские обстрелы Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой
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