Советник главы «Роснергоатома» Ренат Карча заявил, что обстрелы бойцами ВСУ территории ЗАЭС в Энергодаре грозят человечеству новой ядерной катастрофой.

21 ноября советник генерального директора концерна «Роснергоатом» Ренат Карчаа в эфире «Первого канала» рассказал о том, что из-за непрекращающихся обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС и прилегающей к ней территории может произойти радиационная катастрофа.

Карчаа пояснил, что ВСУ своими ударами обрывают ЛЭП, а также повредили дизель-генерацию, что создают значительные проблемы в процессе расхолаживания двигателя, нарушение которого «может привести к перегреву реактора и дальше уже – катастрофа», которая коснётся жителей всего континента.