В «Росэнергоатоме» назвали условие прекращения обстрелов Запорожской АЭС

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что есть только одна возможность прекращения обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

По его словам, для этого Украина должна подписать документ о прекращении артиллерийской активности в данной местности.

При этом Карчаа отметил, что гарантами должны выступить страны, которые являются фактическими центрами принятия решений на Украине.

Он считает, что в этом случае украинская сторона будет осознавать последствия нарушения своих обязательств.