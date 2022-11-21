В «Росэнергоатоме» назвали условие прекращения обстрелов Запорожской АЭС
2022-11-21 21:42
Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что есть только одна возможность прекращения обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
По его словам, для этого Украина должна подписать документ о прекращении артиллерийской активности в данной местности.
При этом Карчаа отметил, что гарантами должны выступить страны, которые являются фактическими центрами принятия решений на Украине.
Он считает, что в этом случае украинская сторона будет осознавать последствия нарушения своих обязательств.
Опубликовано: Светлана Репина
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