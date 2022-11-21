Сербские военные готовы вмешаться в конфликт в Косово

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны готовы участвовать в решении кризиса в Косово и обеспечивать защиту сербов.

Он отметил, что соответствующие действия могут начаться по приказу президента Сербии Александра Вучича.

При этом Вучевич уточнил, что в настоящее время изучаются все сценарии развития событий.

Он подчеркнул, что лучше вести долгие переговоры, чем находиться в окопах хотя бы час.