Сербские военные готовы вмешаться в конфликт в Косово
2022-11-21 21:55
Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны готовы участвовать в решении кризиса в Косово и обеспечивать защиту сербов.
Он отметил, что соответствующие действия могут начаться по приказу президента Сербии Александра Вучича.
При этом Вучевич уточнил, что в настоящее время изучаются все сценарии развития событий.
Он подчеркнул, что лучше вести долгие переговоры, чем находиться в окопах хотя бы час.
Опубликовано: Светлана Репина
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