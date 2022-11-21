Эксперты МАГАТЭ обнаружили на Запорожской АЭС утечку из-за обстрелов
2022-11-21 22:17
МАГАТЭ сообщает о выявлении нерадиоактивной утечки на Запорожской АЭС. Ее причиной стали обстрелы станции.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал обе стороны конфликта прекратить атаки на атомную электростанцию.
Он заявил, что на площадке Запорожской АЭС произошли взрывы и назвал это совершенно неприемлемым.
В ответ «Росэнергоатом» предложил Украине подписать документ о гарантиях прекращения атак на ЗАЭС под контролем западных стран.
Опубликовано: Светлана Репина
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