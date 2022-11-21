Отключения электроэнергии на Украине закончатся не раньше марта

Гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться как минимум до марта.

По его словам, прекращение отключений будет зависеть от состояния украинской энергетической системы.

Коваленко утверждает, что при отсутствии новых атак на энергосеть дефицит мощностей будет равномерно распределяться по всей стране.

Но если энергосистема получит сильные повреждения, будут проводиться экстренные отключения, и света может не быть очень долго.