Количество погибших при землетрясении в Индонезии достигло 162 человека

Индонезийские СМИ сообщили, что число погибших при землетрясении на острове Ява превысило 160 человек.

В понедельник вечером индонезийская газета Kompas со ссылкой на губернатора провинции Западная Ява Ридвана Камила сообщила, что число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява достигло 162 человека,326 человек получили травмы, более 13 тысяч эвакуированы.

Сообщается, что большинство погибших- дети, так как среди поврежденных зданий была мусульманская школа-интернат.

Ранее сообщалось, что произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов в провинции западная Ява, эпицентр находился в 10 км под землей к юго-западу от города Чанджур.