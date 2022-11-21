«Укртранснафта» сообщила «Транснефти» о повышении тарифов на прокачку нефти

APS
2022-11-21 23:16

Компания «Укртрнснафт» направила «Транснефти» письмо, в котором сообщается о повышении тарифов на прокачку нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».

По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, расценки будут повышены со следующего года.

Демин сообщил, что компания изучает письмо и планирует обратиться в правительственные структуры.

По данным Bloomberg, украинская сторона объясняет повышение тарифов разрушением национльной энергетической инфраструктуры. 

Опубликовано: Светлана Репина