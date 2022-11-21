«Укртранснафта» сообщила «Транснефти» о повышении тарифов на прокачку нефти
2022-11-21 23:16
Компания «Укртрнснафт» направила «Транснефти» письмо, в котором сообщается о повышении тарифов на прокачку нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».
По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, расценки будут повышены со следующего года.
Демин сообщил, что компания изучает письмо и планирует обратиться в правительственные структуры.
По данным Bloomberg, украинская сторона объясняет повышение тарифов разрушением национльной энергетической инфраструктуры.
Опубликовано: Светлана Репина
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