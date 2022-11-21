AP: китайская береговая охрана силой забрала у филиппинцев обломки своей ракеты

Associated Press публикует рассказ филиппинского адмирала Альберто Карлоса о том, как Китай забрало остатки своей космической ракеты.

Это были остатки ракеты «Чанчжэн», которые упали в море около Филиппин. Местные моряки буксировали их на надувной лодке.

Им преградил путь китайский корабль береговой охраны. Оттуда спустили лодку, моряки подошли на ней к филиппинцам и перерезали трос.

После этого они забрали обломки ракеты. Китайская сторона заявила, что получила фрагменты ракеты после «дружественных переговоров» с филиппинцами.