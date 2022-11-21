AP: китайская береговая охрана силой забрала у филиппинцев обломки своей ракеты
2022-11-21 23:23
Associated Press публикует рассказ филиппинского адмирала Альберто Карлоса о том, как Китай забрало остатки своей космической ракеты.
Это были остатки ракеты «Чанчжэн», которые упали в море около Филиппин. Местные моряки буксировали их на надувной лодке.
Им преградил путь китайский корабль береговой охраны. Оттуда спустили лодку, моряки подошли на ней к филиппинцам и перерезали трос.
После этого они забрали обломки ракеты. Китайская сторона заявила, что получила фрагменты ракеты после «дружественных переговоров» с филиппинцами.
Опубликовано: Светлана Репина
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AP: китайская береговая охрана силой забрала у филиппинцев обломки своей ракеты
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