Эксперты рассказали о полезных свойствах инжира

Польза инжира нередко применяется в народной медицине при лечении различных заболеваний.

Польза инжира в первую очередь складывается из богатейшего набора ценных витаминов и микроэлементов, которые входят в его состав. Среди них: витамин В6, который стимулирует в организме человека выработку серотонина, иными словами — создает нам хорошее настроение.

А также витамины С, В1, В9 (знаменитая фолиевая кислота, которая особенно полезна для беременных, поскольку является главным участником процессов кроветворения и формирования иммунитета). Вместе с ними в инжире содержатся полезные фосфор, калий, кальций, железо, натрий и клетчатка. Причем, что касается минеральных веществ — то инжир можно смело назвать чемпионом среди фруктов по их содержанию.

При каких заболеваниях полезен инжир?

Польза инжира помогает бороться со многими недугами. Например, кардиологи настоятельно рекомендуют для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний съедать ежедневно хотя бы 2-3 полезных свежих плода инжира. Также инжир советуют употреблять при варикозной болезни, при тромбофлебитах и тромбоэмболии.

Помимо перечисленных недугов, инжир полезен при любых расстройствах системы ЖКТ, эффективен как отхаркивающее, мочегонное и противовоспалительное средство. Варенье из инжира, вопреки бытующему мнению, гораздо эффективнее малины понижает высокую температуру при гриппе или простуде, и помогает хорошенько пропотеть.

При лечении воспалительных процессов дыхательных путей (таких как бронхит, ларингит, трахеит и другие) инжир тоже крайне полезен: предварительно его вываривают в молоке в течение 10-15 минут, после чего принимают на протяжении всего дня по 1 стакану каждый 3-4 часа.