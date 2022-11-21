TAC: НАТО больше не доверяет Зеленскому после его лжи о падении ракет в Польше

Автор материала в The American Conservative Сумантра Майтра утверждает, что после заявлений Зеленского по поводу инцидента с ракетами в Польше Запад перестал доверять украинскому лидеру.

Майтра напомнил, что никто не обвинял в случившемся Украину, но власти страны продолжали лгать.

По его мнению, такие действия даже более разрушительны, чем ракеты.

Автор также отмечает, что Зеленский не только утверждал, что ракета была российской, но и призывал НАТО к ответным мерам против РФ.