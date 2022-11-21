Китай и Россия готовят совместную резолюцию по ситуации в КНДР для Совбеза ООН
2022-11-21 23:40
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнеь заявил, что в Совбезе будет представлен проект совместной росссийско-китайской резолюции по ситуации в КНДР.
Он отметил, что резолюция направлена на улучшение гуманитарной ситуации, формирование условий для диалога и урегулирования политическими методами.
18 ноября КНДР запустила баллистическую ракету межконтинентальной дальности.
Ракета пролетела более 1000 км и упада в 200 км от японского острова Хоккайдо.
Опубликовано: Светлана Репина
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