Напиток, который пьют японки для вечной молодости

Кажется, что бороться со старением невозможно — остается только маскировать внешние признаки косметологическими инъекциями и дорогой косметикой.

Что такое глутатион и почему он важен для организма:

Глутатион — это антиоксидант, то есть вещество, которое замедляет старение клеток и организма в целом. Он состоит из трех аминокислот: глутамина, цистеина и глицина.

Одна из причин старения — свободные радикалы. Это вещества, которые постоянно вырабатываются в организме как побочные продукты во время обмена веществ и других физиологических процессов. В небольших количествах свободные радикалы необходимы для памяти, координации и других функций мозга. Но когда эти вещества накапливаются, они окисляют клетки всех тканей и органов.

Например, разрушают защитный барьер кожи, из-за чего она становится сухой, образуются морщины. Свободные радикалы повреждают фолликулы — волосы седеют и часто выпадают. Окисление клеток влияет не только на внешность: могут слабеть мышцы, снижаться иммунитет.

Глутатион помогает бороться с окислением клеток. Он вырабатывается в печени, с кровью распространяется по организму и блокирует действие свободных радикалов, после чего выводит их.

Что происходит при недостатке глутатиона:

Глутатион вырабатывается в организме естественным путем, но с возрастом его синтез снижается. Многие женщины замечают признаки старения в 40–45 лет, когда уровень антиоксиданта снижается на 20% по сравнению с 20–30 годами. Синтез глутатиона также снижают частые стрессы и солнечный ультрафиолет, поэтому у некоторых глубокие морщины могут появиться раньше 40 лет.

Свободным радикалам ничто не мешает окислять клетки, поэтому кожа тускнеет и теряет эластичность, волосы выпадают, ногти становятся ломкими. Может ослабеть иммунитет и часто возникать усталость.

Как восполнить и поддерживать уровень глутатиона в организме:

Глутатион содержится в спарже, моркови, апельсинах, яблоках. Еще его добавляют в некоторые БАДы. Но если принимать антиоксидант в таком виде, он не принесет пользы организму. Дело в том, что под воздействием соляной кислоты в желудке глутатион распадается на аминокислоты, а они по отдельности не блокируют свободные радикалы. Поэтому раньше антиоксидант нужно было вводить напрямую в кровь — через капельницу или в виде инъекции.

Но теперь есть способ принимать глутатион, без уколов и капельниц. К его молекуле добавили ацетильную группу — соединение, которое не дает веществу распадаться в желудке. Антиоксидант всасывается в клетки в изначальном виде и не теряет своих свойств. Получился глутатион, который в форме таблеток усваивается так же, как в виде инъекций и капельниц.

В России антиоксидант в форме таблеток выпускает Эвалар. Добавка «Ацетил-глутатион» помогает повысить уровень глутатиона в организме и замедлить старение.

В одной упаковке — 30 таблеток. Чтобы поддерживать уровень антиоксиданта в организме, взрослым рекомендуют принимать препарат по 1–2 таблетки в день во время еды.