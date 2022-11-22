Немецкие истребители будут охранять воздушное пространство Польши
2022-11-22 00:11
Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что немецкие истребители Eurofighter будут патрулировать воздушное пространство Польши.
Она подчеркнула, что Польша, которая является союзником и другом Германии, недостаточно защищена.
Ламбрехт договорилась с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком не только о защите воздушного пространства.
Еще одна договоренность касается размещения в Польше ракетных комплексов Patriot.
Опубликовано: Светлана Репина
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