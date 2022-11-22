Немецкие истребители будут охранять воздушное пространство Польши

APS
2022-11-22 00:11

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что немецкие истребители Eurofighter будут патрулировать воздушное пространство Польши.

Она подчеркнула, что Польша, которая является союзником и другом Германии, недостаточно защищена.

Ламбрехт договорилась с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком не только о защите воздушного пространства.

Еще одна договоренность касается размещения в Польше ракетных комплексов Patriot. 

Опубликовано: Светлана Репина