В Лейпциге, а также в некоторых других городах Германии проходят протестные акции, участники которых выступают в поддержку России.

Протестующие требуют от НАТО прекратить разжигание войн и конфликта между Германией и РФ.

Многие считают, что Германия стала марионеткой, которая служит интересам НАТО и США.

Участники митингов требуют отказаться от антироссийских санкций, которые обернулись катастрофой для самой Германии.