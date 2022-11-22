В городах Германии проходят митинги в поддержку России
2022-11-22 00:40
В Лейпциге, а также в некоторых других городах Германии проходят протестные акции, участники которых выступают в поддержку России.
Протестующие требуют от НАТО прекратить разжигание войн и конфликта между Германией и РФ.
Многие считают, что Германия стала марионеткой, которая служит интересам НАТО и США.
Участники митингов требуют отказаться от антироссийских санкций, которые обернулись катастрофой для самой Германии.
Опубликовано: Светлана Репина
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