Немцы в шоке: стала известна зарплата фотографа вице-канцлера Хабека
2022-11-22 00:59
Издание Bild сообщило, что кандидат, прошедший отбор на должность фотографа вице-канцлера Хабера, получит контракт с зарплатой в 400 тыс. евро в год.
Фотографу предстоит выезжать с вице-канцлером в рабочие поездки по стране и за границу.
Жителей Германии возмутила такая зарплата в то время, когда вся страна сталкивается с экономическими проблемами из-за энергетического кризиса.
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что Хабек хочет улучшить свой имидж с помощью фотографа.
Опубликовано: Светлана Репина
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