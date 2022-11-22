Немцы в шоке: стала известна зарплата фотографа вице-канцлера Хабека

Издание Bild сообщило, что кандидат, прошедший отбор на должность фотографа вице-канцлера Хабера, получит контракт с зарплатой в 400 тыс. евро в год.

Фотографу предстоит выезжать с вице-канцлером в рабочие поездки по стране и за границу.

Жителей Германии возмутила такая зарплата в то время, когда вся страна сталкивается с экономическими проблемами из-за энергетического кризиса.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что Хабек хочет улучшить свой имидж с помощью фотографа.