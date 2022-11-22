Генсек НАТО Столтенберг перепутал Украину с Россией

Во время пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оговорился, перепутав Украину с Россией.

«Никто не должен поддерживать Украину. Простите, никто не должен поддерживать Россию», — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет поставлять Украине системы ПВО.

При этом он неоднократно говорил о том, что военная помощь Украине не делает Альянс стороной конфликта.