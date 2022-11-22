Признаки, что ваш организм переполнен токсинами и шлаками

Очень удобно, что организм человека — система самоочищающаяся. Но иногда что-то идет не так — и некоторые внешние проявления врачи приписывают избытку шлаков и токсинов, которые скопились в этот самом организме.

Наши коллеги из «Доктор Питер» пообщались с эндокринологом и гастроэнтерологом Дилярой Лебедевой, чтобы выяснить все подробности.

«Частая причина отеков — нарушение оттока лимфы из межклеточной жидкости. Организм не может справиться с нагрузкой», — объяснила эксперт.

В результате мы видим, как ноги отекают — и привычные средства не в состоянии справиться. Обычно такую картину связывают с варикозным расширением вен или нарушениями в работе сердца и почек.

Угри и прыщи:

В появлении высыпаний на коже может быть виноваты печень и желчный пузырь.

«Органы не справляются, организм начинает выводить токсины через потовые железы», — отмечает врач.

Поэтому эндокринолог не рекомендует начинать лечение прыщей с похода к косметологу на чистку, а сначала озаботиться состоянием внутренних органов, чтобы вернуть внешнюю красоту.

Лишний вес:

Если печень не успевает выводить токсины, они прячутся в жировой ткани. Когда места становится мало, то организм начинает наращивать дополнительную ткань. В итоге лишний вес стремительно увеличивается.

Неприятный запах тела:

Как и в случае с прыщами, организм начинает выводить излишки токсинов, с которыми не может справиться печень, через кожу. Это не самый естественный процесс для очищения от накопившихся ядов. Отсюда и появляется неприятный запах.

Целлюлит:

По мнению эксперта, от переизбытка токсинов в организме подкожная клетчатка отекает из-за нарушения оттока лимфы. В итоге на определенных участках тела появляется бугристость, кожа становится неровной.

Мозговой туман:

Когда организм не в силах очиститься самостоятельно, происходит интоксикация нервной системы. Она тормозит процессы в мозге, снижаются когнитивные способности, пропадает внимательность и быстрота реакции.

Миомы, эндометриоз:

«Тут посложнее — это нарушение утилизации эстрогенов в печени, или нарушение оттока желчи, или нарушение своевременной эвакуации содержимого кишечника», — объясняет Диляра Лебедева.

Однако не все врачи склонны разделять мнение эндокринолога.

Елена Парецкая — врач аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог объясняет: «Стоит сразу прояснить — в официальной медицине, которая оперирует принципами доказательности, понятий ''шлаки и токсины'' нет. В медицине есть продукты метаболизма, промежуточные и конечные. Организму они навредить могут только в ситуации, когда при тяжелых заболеваниях происходит отказ печени и почек, которые выводят эти продукты. Но речь об очень тяжелых состояниях, требующих лечения в стационаре, зачастую в отделении реанимации».