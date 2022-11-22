Корпорация Lockheed Martin начала выпуск истребителей F-16 для Словении и Болгарии
2022-11-22 01:24
Корпорация Lockheed Martin приступила к выпуску истребителей F-16, предназначенных для поставки в Болгарию и Словению.
Ранее Болгария внесла плату за 8 самолетов. Недавно парламент проголосовал за покупку еще восьми истребителей.
В результате у болгарских военных будет 16 истребителей F-16, а объем заказа Словении не сообщается.
В настоящее время испанские истребители Eurofighter патрулируют небо над Болгарией.
Опубликовано: Светлана Репина
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