В Катаре на ЧМ по футболу задержали журналиста из США с радужным мячом на футболке

Журналист американского CBS Sports Грант Уол был задержан в Катаре перед матчем чемпионата мира по футболу.

Причиной задержания стало наличие у него символики – радужного футбольного мяча на футболке.

Журналиста задержали охранники. Они потребовали снять футболку. Уол успел написать об этом в Twitter прежде чем охрана отобрала у него телефон.

Позже журналиста отпустили, перед ним извинились начальник службы безопасности и представитель ФИФА.



