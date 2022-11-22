В Катаре на ЧМ по футболу задержали журналиста из США с радужным мячом на футболке
2022-11-22 01:32
Журналист американского CBS Sports Грант Уол был задержан в Катаре перед матчем чемпионата мира по футболу.
Причиной задержания стало наличие у него символики – радужного футбольного мяча на футболке.
Журналиста задержали охранники. Они потребовали снять футболку. Уол успел написать об этом в Twitter прежде чем охрана отобрала у него телефон.
Позже журналиста отпустили, перед ним извинились начальник службы безопасности и представитель ФИФА.
Опубликовано: Светлана Репина
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В Катаре на ЧМ по футболу задержали журналиста из США с радужным мячом на футболке
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