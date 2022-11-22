Некоторые артисты бойкотировали ЧМ по футболу в Катаре, но другие звезды выступили там
2022-11-22 02:18
Проблемы, связанные с чемпионатом мира по футболу в Катаре, не помешали некоторым артистам появиться там.
Перед первым матчем в воскресенье на стадионе «Аль-Байт» неожиданно появился актер Морган Фриман, рассказывая о церемонии открытия вместе с послом чемпионата мира FIFA и катарской звездой YouTube Ганимом Аль Муфтахом.
Южнокорейский поп-певец Чон Кук из бойз-бэнда BTS также выступил хэдлайнером церемонии. Бывшая звезда футбола Дэвид Бекхэм наблюдал за церемонией открытия и первым матчем с трибун.
Ожидаются также выступления британской группы Clean Bandit и английского певца Робби Уильямса.
Опубликовано: Светлана Репина
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