Некоторые артисты бойкотировали ЧМ по футболу в Катаре, но другие звезды выступили там

Проблемы, связанные с чемпионатом мира по футболу в Катаре, не помешали некоторым артистам появиться там.

Перед первым матчем в воскресенье на стадионе «Аль-Байт» неожиданно появился актер Морган Фриман, рассказывая о церемонии открытия вместе с послом чемпионата мира FIFA и катарской звездой YouTube Ганимом Аль Муфтахом.

Южнокорейский поп-певец Чон Кук из бойз-бэнда BTS также выступил хэдлайнером церемонии. Бывшая звезда футбола Дэвид Бекхэм наблюдал за церемонией открытия и первым матчем с трибун.

Ожидаются также выступления британской группы Clean Bandit и английского певца Робби Уильямса.