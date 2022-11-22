Китай заключил самую крупную сделку с Катаром по сжиженному газу

Китай обеспечил себя сжиженным природным газом на десятилетия вперед, подписав сделку с Катаром на 60 млрд долларов.

Согласно договору, Катар будет направлять в Китай 4 млн т СПГ в год, начиная с 2026 года.

Сделка является самой крупной и длительной для Китая, она рассчитана на 27 лет.

Хотя в этом году спрос в Китае резко упал из-за строгих ограничений, связанных с Covid, по всей стране, ожидается, что в следующем году спрос снова вырастет. Китай был главным импортером СПГ в 2021 году.