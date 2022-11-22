Ученые NIH близки к созданию вакцины длительного действия от всех штаммов коронавируса

Ученые из Национального института здравоохранения в Мэриленде (NIH) считают, что они нашли новый подход к разработке вакцины.

Их препарат действует на спиралевидную структуру внутри шиповидного белка – части вируса, которая помогает ему заражать клетки.

В то время как многие области шиповидного белка имеют тенденцию сильно изменяться по мере мутации вируса, шиповидная спираль остается неизменной.

Это дает надежду на то, что препарат будет оказывать длительное действие и продемонстрирует эффективность против всех штаммов коронавируса.