Ученые NIH близки к созданию вакцины длительного действия от всех штаммов коронавируса
2022-11-22 02:40
Ученые из Национального института здравоохранения в Мэриленде (NIH) считают, что они нашли новый подход к разработке вакцины.
Их препарат действует на спиралевидную структуру внутри шиповидного белка – части вируса, которая помогает ему заражать клетки.
В то время как многие области шиповидного белка имеют тенденцию сильно изменяться по мере мутации вируса, шиповидная спираль остается неизменной.
Это дает надежду на то, что препарат будет оказывать длительное действие и продемонстрирует эффективность против всех штаммов коронавируса.
Опубликовано: Светлана Репина
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
Ученые NIH близки к созданию вакцины длительного действия от всех штаммов коронавируса
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
В Иране арестовали двух известных актрис за появление на публике без хиджаба
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь