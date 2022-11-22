Сергей Соседов нарастил себе волосы и сделал подтяжку лица

54-летний музыкальный критик также покрасил волосы в каштановый цвет, чтобы избавиться от седины, и сменил гардероб.

Музыкальный критик Сергей Соседов в прошлом году предстал в новой ипостаси - ведущего шоу «За гранью» на НТВ. Телеведущий в этой роли чувствует себя комфортно и даже решился на эксперименты с внешностью, сообщает СтарХит.

Он сделал себе подтяжку лица с помощью уколов и операцию по пересадке волос, и теперь в эфире предстает с тщательно уложенной шевелюрой. Кроме того, 54-летний Сергей покрасил волосы в каштановый цвет, чтобы избавиться от седины.

Одежда тоже пережила трансформацию: на смену свитерам и рубашкам кричащих оттенков пришли костюмы классического покроя.

Очевидно, что Соседов Сергей рад сотрудничеству с телеканалом. А несколько лет назад он был в таком состоянии, что даже хотел покончить с собой. Причиной тому стала потеря крупных накоплений.

«Я нищий. Это то, что заработано за 15 лет. Это деньги, заработанные долгим трудом. Я больше в жизни никогда не заработаю такой суммы, потому что не занимаюсь бизнесом и никуда не вкладываю», — переживал тогда Соседов.