Telegraph: Лондон передал Киеву высокоточные ракеты с лазерным наведением Brimstone -2
Великобритания передала Украине партию высокоточных усовершенствованных ракет Brimstone-2.
Во вторник утром РИА Новости сообщают со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph, что Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель ракеты с лазерным наведением Brimstone-2, дальность действия которой вдвое больше, чем у предыдущей версии.
В издании сообщается, что ранее Лондон передал Киеву партию самонаводящихся ракет класса "воздух- земля" Brimstone -1, количество ракет не сообщается.
Ранее Министерство Обороны Британии заявило, что Лондон в ближайшее время завершит поставку около тысячи зенитных ракет на Украину, также передаст пусковые установки и ракеты, которые способны сбивать беспилотники и крылатые ракеты.
Опубликовано: Елена Калиновская
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