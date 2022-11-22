Telegraph: Лондон передал Киеву высокоточные ракеты с лазерным наведением Brimstone -2

Великобритания передала Украине партию высокоточных усовершенствованных ракет Brimstone-2.

Во вторник утром РИА Новости сообщают со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph, что Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель ракеты с лазерным наведением Brimstone-2, дальность действия которой вдвое больше, чем у предыдущей версии.

В издании сообщается, что ранее Лондон передал Киеву партию самонаводящихся ракет класса "воздух- земля" Brimstone -1, количество ракет не сообщается.

Ранее Министерство Обороны Британии заявило, что Лондон в ближайшее время завершит поставку около тысячи зенитных ракет на Украину, также передаст пусковые установки и ракеты, которые способны сбивать беспилотники и крылатые ракеты.