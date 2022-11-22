СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре
2022-11-22 09:39
Украинское издание Страна.ua сообщает, что СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.
22 ноября утром украинский Тelegram-канал издания "Страна.ua" сообщил, что Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре.
По данным агентства, территорию оцепили, силовики проверяют помещения на наличие оружия или диверсантов.
Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых восхвалялась Россия в одном из храмов Киево-Печерской лавры.
Опубликовано: Елена Калиновская
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