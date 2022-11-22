Украинское издание Страна.ua сообщает, что СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.

22 ноября утром украинский Тelegram-канал издания "Страна.ua" сообщил, что Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре.

По данным агентства, территорию оцепили, силовики проверяют помещения на наличие оружия или диверсантов.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых восхвалялась Россия в одном из храмов Киево-Печерской лавры.