Участники «Миража» обвинили Маргариту Суханкину в незаконном исполнении песен группы

По словам участников коллектива, певица исполняла песни группы под видом «театрализованного представления».

В восьмидесятых-девяностых голос Маргариты Суханкиной звучал "из каждого утюга". А в начале нулевых певица вышла из тени, чтобы все узнали, кто именно исполнял шлягеры.

Однако концерты вылились в скандалы. Эск-солистка «Миража» Суханкина исполняла песни группы под видом «театрализованного представления». Такое заявление сделали участники коллектива Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов. Они рассказали Газете.ру, как звезда проворачивала незаконную схему.

По их словам, с 2017 года права на песни группы принадлежат компании «Мираж-Медиа», учрежденной участниками для управления всеми активами коллектива. Тогда было принято решение для разрешения всем экс-исполнителям пользоваться композициями группы в своих выступлениях.

Но для этого нужно было заключить договор, по которому часть гонорара шла бы непосредственно авторам. Суханкина с условиями согласилась и оформила лицензию на полгода. А потом ее не продлила, но петь песни «Миража» не перестала.

«Позже выяснилось, что ушлые продюсеры бывшей солистки решили схитрить: подписали с одним издательством договор, по которому получили право на создание некого театрализованного представления, основанного на песнях репертуара группы „Мираж“. Основатель группы Андрей Литягин на самом деле несколько лет назад передал туда часть своих прав. Но эти права не касались концертной деятельности», — пояснил Горбашов.

Литягин, узнав об этом, подал в суд на одного из организаторов концертов Суханкиной, где певица пела хиты «Миража». Организатор концерта в итоге был оштрафован.

Горбашов вместе с тем отметил, что в основном от такого поведения звезды страдают организаторы и авторы песен. Адвокат группы теперь готовит новое исковое заявление, сообщает 5-tv.ru