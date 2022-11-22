Андрей Разин проиграл суд у семьи Шатунова за возврат прав на песни «Ласкового мая»

Адвокаты семьи покойного исполнителя заявили, что продюсер вправе обжаловать это решение в Верховном суде России, но шансы близки к нулю.

Пятый кассационный суд в Пятигорске оставил в силе решение о присвоении авторских прав на песни группы «Ласковый май» ныне покойному Юрию Шатунову, сообщает АиФ.

Права на композиции коллектива теперь отойдут семье артиста.

Продюсер Андрей Разин, пытавшийся оспорить авторство песен «Ласкового мая», проиграл наследникам Шатунова.

«Да, он вправе подать жалобу в Верховный суд России. Но шансы близки к нулю. Все сделки Разина с правами на композиции композитора Сергея Кузнецова, в том числе и с иностранными лицами «недружественных стран», ничтожны», — отметили адвокаты семьи Шатунова.

В июне нынешнего года суд признал право использования хитов группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым законным. Через две недели после суда певец скончался, напомнил Рамблер.