Без земли и лишних хлопот: эксперты раскрыли секрет выращивания зеленого лука на подоконнике
Вместо ящика с грунтом можно использовать поддоны из-под яиц, наполнив их водой и поместив туда луковицы.
Если летом проблем с зеленью нет, то зимой ее меньше и стоит дороже. Но можно сэкономить и вырастить самому, причем без особых трудностей и затрат. Главное, что нужно - сами луковицы, небольшого размера.
Их надо замочить на 6-8 часов в теплой воде. Затем вытереть насухо и слегка обрезать верхушки.
Лоток от яиц разделить на две части. В одной, где расположены сами ячейки, проделать отверстия в каждом углублении, и поместить туда лук.
Эту часть поддона, в свою очередь, поставить на другую (крышку), которая предварительно наполнена водой. Жидкости должно быть столько, чтобы доставали корни, но сама луковица оставалась вне воды.
Воду нужно менять каждые два, и уже через неделю-вторую - получить свежую зелень к столу. .
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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