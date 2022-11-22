Экс-депутат Госдумы Худяков высказался о российском бизнесе Вайкуле

Лайма Вайкуле уверена, что постоянные проверки ее бизнеса в России - "сплошная политика". Экс-депутат Госдумы Роман Худяков утверждает, что такое положение было ожидаемо для пытающейся "усидеть на двух стульях" певицы.

Роман Худяков поделился мнением по поводу бизнеса Лаймы Вайкуле в России в своем Телеграм-канале.

Вайкуле уверена, что непрекращающиеся визиты налоговой - "чистая политика". Экс-дерпутат Госдумы с ней согласен.

Политик считает, что многочисленные проверки ее дела - результат политической позиции артистки. Худяков убежден, что знаменитость наказана за стремление усидеть на двух стульях.