В Китае студентки спасаются от одиночества тем, что изготавливают картонных животных

Будучи вынужденными находиться в изолиции из-за ковида, девушки придумали, как можно скрасить недостаток в общении.

Студентки Уханьского университета сами мастерят себе домашних любимцев, сообщает «МИР 24».

Будучи вынужденными находиться в изолиции из-за ковида, девушки придумали, как можно скрасить недостаток в общении. И стали превращать обычные картонные коробки в забавных щенков и котят, которых можно даже "выгуливать"на улице.

По словам китаянок, польза от такого дизайна двойная: можно научиться что-то делать своими руками, и занять свободное время.

«У меня в комнате набралось много коробок от доставки. Когда я еще училась в школе, мы делали из картона щенков. Я и подумала: а почему бы не вспомнить эти навыки, тем более, что это очень весело, особенно "выгуливать" их на улице», – поделилась одна из студенток.

Творчество девушек вызвало в Сети неоднозначную реакцию. Если одни хвалят студенток за необычную идею, то другие беспокоятся об их здоровье.