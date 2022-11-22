СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру в поисках ячейки «русского мира» и диверсантов
Агенты Служба безопасности Украины прибыли в Киево-Печерскую лавру в поисках «русского мира» и диверсантов.
Служба безопасности Украины в Киево-Печерской лавре, находящейся в ведомстве Московского патриархата, проводит контрразведывательное мероприятие, рассказали портал "Страна.ua" и УНИАН.
По сведениям агентства, территория обители оцеплена силовиками. В помещениях проверяется наличие оружия и диверсантов.
Позднее СБУ, в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию. Спецслужба намерена предотвратить использование лавры в качестве ячейки "русского мира", а также проверить полученные ранее сведения об использовании помещений храмов для укрывательства диверсантов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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