СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру в поисках ячейки «русского мира» и диверсантов

Агенты Служба безопасности Украины прибыли в Киево-Печерскую лавру в поисках «русского мира» и диверсантов.

Служба безопасности Украины в Киево-Печерской лавре, находящейся в ведомстве Московского патриархата, проводит контрразведывательное мероприятие, рассказали портал "Страна.ua" и УНИАН.

По сведениям агентства, территория обители оцеплена силовиками. В помещениях проверяется наличие оружия и диверсантов.

Позднее СБУ, в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию. Спецслужба намерена предотвратить использование лавры в качестве ячейки "русского мира", а также проверить полученные ранее сведения об использовании помещений храмов для укрывательства диверсантов.