Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени французского коллеги Эммануила Макрона.

Беседа состоялась 15 ноября. Польского президента просили прокомментировать ситуацию с падением ракет на территории Польши. Дуда заявил, что «в Польше был взрыв вблизи украинской границы. На нашей территории. И это была ракета. Без каких-либо сомнений, это была ракета. Кто ее запустил, мы не знаем».

Дуда высказал предположение, что это может быть якобы российская ракета, российского производства, и особо отметил, что взрыв был очень сильный.

Комментируя текущую повестку дня, польский президент подчеркнул, что поддерживает позицию Макрона по поводу того, что заявления Зеленского (в том числе с обвинениями России в падении ракет на польской территории) могут быть связаны с желанием Киева получить больше военной помощи от Запада.

При этом Дуда откровенно признался, что не хочет войны с Россией и ведет себя «крайне осторожно».