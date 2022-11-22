Российские военные проходят боевую подготовку на полигонах Беларуси

Минобороны России сообщает, что на белорусских полигонах инструкторы проводят курс боевой подготовки со специалистами войск связи, РЭБ и инженерных подразделений Западного военного округа.

Минобороны России отмечает, что занятия ведутся в ночное и дневное время в условиях, приближенных к боевым.

«Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины», - сообщили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Беларуси создается объединенная группировка сил Союзного государства численностью до 30 тысяч бойцов.

Кроме того, по заявлению руководства внутренних войск МВД Беларуси в республике будет создано новое подразделение спецназа в задачи которого будет входить противодействие ДРГ возможного противника и разведка.