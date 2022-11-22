Российские военные проходят боевую подготовку на полигонах Беларуси
Минобороны России сообщает, что на белорусских полигонах инструкторы проводят курс боевой подготовки со специалистами войск связи, РЭБ и инженерных подразделений Западного военного округа.
Минобороны России отмечает, что занятия ведутся в ночное и дневное время в условиях, приближенных к боевым.
«Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины», - сообщили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Беларуси создается объединенная группировка сил Союзного государства численностью до 30 тысяч бойцов.
Кроме того, по заявлению руководства внутренних войск МВД Беларуси в республике будет создано новое подразделение спецназа в задачи которого будет входить противодействие ДРГ возможного противника и разведка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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