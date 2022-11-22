Эксперты предупреждают: мода на «носики-курносики» может обернуться полной слепотой

Врач предостерегла от обращения к «специалистам», которые проводят опасные манипуляции без медобразования: эффект краткосрочный, а последствия опасные.

Сегодня мода распространяется не только на наряды, но и внешность. В частности, по Сети распространяются фото девушек с новым видом ринопластики, получившим название «носик-курносик».

Красавицы добиваются кукольного эффекта не с помощью скальпеля, а инъекций. Так ли безобидны подобные вмешательства?

Ответ на этот корреспондентам Вумен.ру дала московский косметолог Татьяна Стрыгина.

«В современной косметологии уже отказываются от инъекционной ринопластики, так как сам нос анатомически сложен, там проходят крупные сосуды. Попав в сосуд, можно создать ишемию (то есть, снижение кровотока, из-за чего временно нарушается работа носа или повреждаются органы и ткани) либо эмболию (закупорка сосудов). Все это приводит к 100-процентной слепоте», — объяснила эксперт.

И добавила, что такие случаи, к сожалению, в России уже есть.

Врач предостерегла от обращения к «специалистам», которые проводят опасные манипуляции без медобразования. Эффект подобных инъекций, отметила Стрыгина, краткосрочный, а последствия опасные.