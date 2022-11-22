Пушилин: российские войска успешно продвигаются в направлении Угледара

Это заявление временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал в эфире телевизионного канала «Россия 24».

По словам Пушилина, «в направлении Павловки и Угледара все равно продолжается движение. Мы видим определенные успехи». Также он подчеркнул, что российские военные успешно продвигаются на Угледарском направлении.

Предшествующий Угледару поселок Павловка занят с 14 ноября. Как ранее говорил ВРИО главы ДНР, без этого села крайне затруднительно продвижение вперед, способное в перспективе отодвинуть украинских военных от Донецка.

Также Пушилин рассказал журналистам об успехах российских войск на Марьинском направлении — несмотря на необходимость ведения городских боев, что всегда вызывает дополнительные сложности. Кроме этого, по словам Пушилина, продвижение войск фиксируется на подступах к Авдеевке и Артемовску. Однако, как подчеркнул Пушилин, остается сложным Краснолиманское направление.