Косово отсрочило наложение штрафов за старые номера на сербов на 48 часов
За несколько часов до начала действия «распоряжения о номерных знаках» в Косово премьер-министр Альбин Курти согласился отложить наложение штрафов на 48 часов.
Курти при этом заявил, что «счастлив работать с США и ЕС, чтобы найти решение».
Полиция Косово должна была наложить штраф в размере 150 евро на владельцев автомобилей с сербскими номерами, выданными до 1999 года с 07:00 во вторник, 22 ноября.
Приштина утверждает, что номерные знаки, выпущенные до войны за независимость от Сербии в 1999 году, больше недействительны. В распоряжении правительства говорится, что 50 000 сербов в северном Косово должны использовать косовские номера.
Этнические сербы-полицейские массово ушли в отставку в начале этого месяца в знак протеста против решения Приштины.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в понедельник, что ситуация «на грани конфликта». Он предупредил, что наступит «ад на земле», если косовская полиция попытается взыскать штрафы.
В сообщении в социальных сетях рано утром во вторник премьер Курти написал, что принял запрос США об отсрочке наложения штрафов на 48 часов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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