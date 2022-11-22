Суд Удмуртии вынес приговор учительнице за издевательство над школьником

В Удмуртии вынесли приговор учительнице, которая заставляла учеников бить одноклассника и ставить его на горох.

Суд Удмуртии вынес приговорил учительницу начальных классов, которая принуждала учеников бить одноклассника и ставить его коленями на горох, к исправительным работам, педагог уволена, сообщили в пресс-службе суда республики.

"Учительница начальных классов принуждала учеников ставить одноклассника коленями на горох и наносить ему удары тонкой веткой по различным частям тела, причинив своими действиями физическую боль и нравственные страдания", - говорится в сообщении.

Приговором суда учительнице назначено наказание в виде 220 часов исправительных работ.