Суд Удмуртии вынес приговор учительнице за издевательство над школьником
2022-11-22 12:17
В Удмуртии вынесли приговор учительнице, которая заставляла учеников бить одноклассника и ставить его на горох.
Суд Удмуртии вынес приговорил учительницу начальных классов, которая принуждала учеников бить одноклассника и ставить его коленями на горох, к исправительным работам, педагог уволена, сообщили в пресс-службе суда республики.
"Учительница начальных классов принуждала учеников ставить одноклассника коленями на горох и наносить ему удары тонкой веткой по различным частям тела, причинив своими действиями физическую боль и нравственные страдания", - говорится в сообщении.
Приговором суда учительнице назначено наказание в виде 220 часов исправительных работ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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