В Швеции арестованы двое подозреваемых в незаконной разведывательной деятельности

APS
2022-11-22 12:22

Служба безопасности Швеции сообщила во вторник, что задержала двух человек, подозреваемых в незаконной разведывательной деятельности.

Власти Швеции ограничиваются лишь коротким сообщением о причинах задержания и национальности задержанных.

Напомним, что в феврале 2019 года в Швеции были задержаны двое российских граждан, которых обвинили в шпионаже в пользу России.

Опубликовано: Тарас Медведев