В Швеции арестованы двое подозреваемых в незаконной разведывательной деятельности
2022-11-22 12:22
Служба безопасности Швеции сообщила во вторник, что задержала двух человек, подозреваемых в незаконной разведывательной деятельности.
Власти Швеции ограничиваются лишь коротким сообщением о причинах задержания и национальности задержанных.
Напомним, что в феврале 2019 года в Швеции были задержаны двое российских граждан, которых обвинили в шпионаже в пользу России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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