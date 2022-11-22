Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя

Как заявил телеведущий Владимир Соловьев в своей вечерней программе, украинскому президенту Владимиру Зеленскому российские власти позволили беспрепятственно посетить Херсон.

По словам Соловьева, руководство России не желает делать из украинского лидера героя в глазах людей. Как подчеркнул телеведущий, Зеленского уберут его западные руководители либо сами украинцы. Если же это сделает Россия, он превратится в мученика и героя.

Соловьев сказал, что «Мы просто не ставим задачу. Мы не хотим его превращать в легенду. Мы хотим, чтобы американцы его убрали сами в результате распрей между Зеленским и Залужным».

Эти комментарии Владимира Соловьева прозвучали по поводу посещения украинским президентом Владимиром Зеленским города Херсона, который в настоящее время Россия считает своей территорией.