Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Как заявил телеведущий Владимир Соловьев в своей вечерней программе, украинскому президенту Владимиру Зеленскому российские власти позволили беспрепятственно посетить Херсон.
По словам Соловьева, руководство России не желает делать из украинского лидера героя в глазах людей. Как подчеркнул телеведущий, Зеленского уберут его западные руководители либо сами украинцы. Если же это сделает Россия, он превратится в мученика и героя.
Соловьев сказал, что «Мы просто не ставим задачу. Мы не хотим его превращать в легенду. Мы хотим, чтобы американцы его убрали сами в результате распрей между Зеленским и Залужным».
Эти комментарии Владимира Соловьева прозвучали по поводу посещения украинским президентом Владимиром Зеленским города Херсона, который в настоящее время Россия считает своей территорией.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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