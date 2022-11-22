В Тайване высокопоставленного армейского чиновника обвинили шпионаже в пользу Китая

Тайваньская прокуратура заявила во вторник, что предъявила обвинение старшему военному офицеру ВС Тайваня в коррупции и нанесении ущерба государственной безопасности.

По заявлению надзорного органа, высокопоставленный военный чиновник брал взятки от китайского агента, чтобы действовать в качестве шпиона, и подписал письмо с обещанием сдаться Китаю.

Тайвань давно борется с тем, что, по его заявлениям, является постоянной шпионской кампанией, проводимой Пекином с целью подорвать вооруженные силы Тайваня и посеять в рядах инакомыслие.

Китай рассматривает Тайвань как «священную» часть своей территории и никогда не отказывался от применения силы для взятия острова под свой контроль.