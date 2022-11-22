СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре

Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией провели обыски в Киево-Печерской лавре.

22 ноября украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что Служба безопасности Украины, а также Нацгвардия и Нацполиция проводят контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры, чтобы не допустить «использования лавры как ячейки “русского мира”».

Также СБУ проводит «мероприятия по безопасности» в Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП в Ровенской области, женском монастыре в поселке Серники и Корецком Свято-Троицком монастыре.