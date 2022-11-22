СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре
2022-11-22 12:31
Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией провели обыски в Киево-Печерской лавре.
22 ноября украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что Служба безопасности Украины, а также Нацгвардия и Нацполиция проводят контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры, чтобы не допустить «использования лавры как ячейки “русского мира”».
Также СБУ проводит «мероприятия по безопасности» в Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП в Ровенской области, женском монастыре в поселке Серники и Корецком Свято-Троицком монастыре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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