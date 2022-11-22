Путин освободил от должности постпреда России при Совете Европы Ивана Солтановского

Президент РФ Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от ранее занимаемой им должности постпреда России при Совете Европы.

Во вторник, 22 ноября 2022 года, на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента Российской Федерации Владимира Путина «О Солтановском И.Д.»

Согласно данному указу Путина, Солтановский Иван освобождён от обязанностей постоянного представителя РФ при Совете Европы во французском Страсбурге, из которого Россия вышла ещё весной этого года из-за того, что организация деградировала.