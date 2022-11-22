Глава Крыма опроверг слухи об эвакуации людей из Армянска
2022-11-22 12:42
Сергей Аксенов опроверг слухи об эвакуации людей из города Армянска, расположенного на севере полуострова.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью появившиеся слухи об эвакуации жителей города Артемовска, кторый расположен в северной части региона.
"По поводу разгоняемых слухов в соцсетях о якобы эвакуации из Армянска хочу сказать, что это фейки. Никакой эвакуации нет", - написал Аксенов в Telegram.
Сергей Аксенов призвал жителей Крыма ориентироваться только на проверенные новости.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Глава Крыма опроверг слухи об эвакуации людей из Армянска
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