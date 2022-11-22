Глава Крыма опроверг слухи об эвакуации людей из Армянска

APS
2022-11-22 12:42

Сергей Аксенов опроверг слухи об эвакуации людей из города Армянска, расположенного на севере полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью появившиеся слухи об эвакуации жителей города Артемовска, кторый расположен в северной части региона.

"По поводу разгоняемых слухов в соцсетях о якобы эвакуации из Армянска хочу сказать, что это фейки. Никакой эвакуации нет", - написал Аксенов в Telegram.

Сергей Аксенов призвал жителей Крыма ориентироваться только на проверенные новости.

Опубликовано: Максим Алексеев