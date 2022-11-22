Самбурская назвала самые сексуальные части женского тела
2022-11-22 13:19
Актриса Настасья Самбурская назвала самые сексуальные части тела представительниц слабого пола.
Настасья Самбурская считает, что пятая точка - самая сексуальная часть тела прекрасных дам.
Знаменитость убеждена, что если девушка будет уделять время приседаниям, то кавалеры не дадут ей прохода.
Пышную грудь Настасья поставила на второе место.
Звезда экрана подчеркнула, что упругие ягодицы и красивая грудь только в сочетании с интеллектом являются сексуальными.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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