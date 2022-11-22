Косточки от яблок предотвращают рак: надо ли в это верить
В яблочных косточках много йода, но могут ли они принести пользу организму - на вопрос отвечают эксперты.
Йод для здоровья нужен, конечно, но есть семечки из яблок горстями - это плохая идея. Их действительно можно употреблять в пищу в целях оздоровления, но лишь в крайне малых дозах.
Специалисты рекомендуют съедать не более 3-4 зернышек в день, причем не разжевывая.
Почему яблочные косточки некоторые считают антираковым средством? В них содержится амигдалин - цианогенный гликозидон.
В прошлом веке действительно существовало мнение, что это вещество является витамином В17, обладающим противораковым действием.
Однако современная медицина опровергла это мнение и установила: амигдалин не относится к витаминам, при онкозаболеваниях не помогает.
При этом большие дозы яблочных косточек очень токсичны и даже опасны для жизни.
Проглотив 100 штук зернышек, человек может получить смертельное отравление синильной кислотой.
Опубликовано: Храмова Оксана
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