Косточки от яблок предотвращают рак: надо ли в это верить

В яблочных косточках много йода, но могут ли они принести пользу организму - на вопрос отвечают эксперты.

Йод для здоровья нужен, конечно, но есть семечки из яблок горстями - это плохая идея. Их действительно можно употреблять в пищу в целях оздоровления, но лишь в крайне малых дозах.

Специалисты рекомендуют съедать не более 3-4 зернышек в день, причем не разжевывая.

Почему яблочные косточки некоторые считают антираковым средством? В них содержится амигдалин - цианогенный гликозидон.

В прошлом веке действительно существовало мнение, что это вещество является витамином В17, обладающим противораковым действием.

Однако современная медицина опровергла это мнение и установила: амигдалин не относится к витаминам, при онкозаболеваниях не помогает.

При этом большие дозы яблочных косточек очень токсичны и даже опасны для жизни.

Проглотив 100 штук зернышек, человек может получить смертельное отравление синильной кислотой.