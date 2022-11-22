МИД Украины попытался повлиять на премьер-монстра Венгрии после его появления на ЧМ 2022 в шарфе с «Великой Венгрией»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился в раздевалке своей национальной сборной в накинутом на шею шарфе болельщиков команды, где размещен силуэт «Великой Венгрии».
«Великая Венгрия» в своих прежних границах включает отторжение в результате послевоенных решений земли на Западной Украине и в Молдове.
При этом венгерские политики в отличие от, к примеру, польских не афишируют имперские амбиции на эти исконно венгерские регионы, где и сейчас проживают этнические венгры.
Тем не менее МИД Украины вызвал посла Венгрии «на ковер», чтобы указать на недопустимость использования премьер-министром такой недружественной риторики.
Отметим, что Венгрия отказалась участвовать в санкционной войне ЕС против России и отметила, что не собирается участвовать в кредитовании поставок вооружений на Украину.
Опубликовано: Тарас Медведев
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