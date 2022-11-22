Аксенов: эвакуации из Армянска нет и не планируется, население Крыма в полной безопасности
Как заявил руководитель крымской республики Сергей Аксенов, ложная информация об эвакуации населения из города Армянска преднамеренно распространяется украинскими спецслужбами.
В своем телеграм-канале Аксенов заявил: «По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет». Также глава Крыма записал видеообращение к жителям и гостям полуострова, в котором сообщил следующее: «Все заявления врагов по поводу того, что они будут когда-то в Крыму, я могу сказать, что мы ещё посмотрим, кто где будет летом и в какой речке кто будет купаться и где будет отдыхать».
Сергей Аксенов особо подчеркнул, что вся территория Крыма является зоной полной безопасности, и здесь никому ничего не угрожает.
Информация о вероятной эвакуации населения из Армянска появилась в связи с тем, что данный город находится в непосредственной близости от Херсонской области, на Перекопском перешейке.
Опубликовано: Алексей Гладкий
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
«Газпром» сократит подачу газу на ГИС «Суджа» при сохранении дисбаланса
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно
Суд отказал Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май»
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше