Аксенов: эвакуации из Армянска нет и не планируется, население Крыма в полной безопасности

Как заявил руководитель крымской республики Сергей Аксенов, ложная информация об эвакуации населения из города Армянска преднамеренно распространяется украинскими спецслужбами.

В своем телеграм-канале Аксенов заявил: «По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет». Также глава Крыма записал видеообращение к жителям и гостям полуострова, в котором сообщил следующее: «Все заявления врагов по поводу того, что они будут когда-то в Крыму, я могу сказать, что мы ещё посмотрим, кто где будет летом и в какой речке кто будет купаться и где будет отдыхать».

Сергей Аксенов особо подчеркнул, что вся территория Крыма является зоной полной безопасности, и здесь никому ничего не угрожает.

Информация о вероятной эвакуации населения из Армянска появилась в связи с тем, что данный город находится в непосредственной близости от Херсонской области, на Перекопском перешейке.