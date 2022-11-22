Украинские военные обстреляли госпиталь «Ветеранов войн» в Шебекино Белгородской области
Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что служащие украинской армии обстреляли госпиталь «Ветеранов войн» в Шебекино.
22 ноября губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале заявил, что служащие украинской армии в очередной раз обстреляли территорию города Шебекино.
Гладков отметил, что обстрел ВСУ пришёлся в основном на территорию госпиталя «Ветеранов войн», где проходят лечение пожилые люди, никто из которых не пострадал, однако украинскими боеприпасами посекло фасад и выбило несколько окон учреждения здравоохранения, а также зафиксировано повреждение газопровода близ госпиталя.
Белгородский губернатор добавил, что в результате атаки со стороны Украины от черепно-мозговой травмы скончалась жительница Шебекино, за чью жизнь до последнего боролись местные врачи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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