Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что служащие украинской армии обстреляли госпиталь «Ветеранов войн» в Шебекино.

22 ноября губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале заявил, что служащие украинской армии в очередной раз обстреляли территорию города Шебекино.

Гладков отметил, что обстрел ВСУ пришёлся в основном на территорию госпиталя «Ветеранов войн», где проходят лечение пожилые люди, никто из которых не пострадал, однако украинскими боеприпасами посекло фасад и выбило несколько окон учреждения здравоохранения, а также зафиксировано повреждение газопровода близ госпиталя.

Белгородский губернатор добавил, что в результате атаки со стороны Украины от черепно-мозговой травмы скончалась жительница Шебекино, за чью жизнь до последнего боролись местные врачи.